Toyota: utile operativo record nell'anno fiscale, +36,3%

(ANSA) - TOKYO, 11 MAG - L'accelerazione della domanda in Giappone, America del Nord e Cina, e la svalutazione dello yen ai minimi in 20 anni sul dollaro, spingono gli utili di Toyota nell'anno fiscale concluso a fine marzo. Il risultato operativo segna un aumento record del 36,3% a 3.000 miliardi di yen, l'equivalente di 21,8 miliardi di euro, mentre l'utile netto si assesta a 2.850 miliardi di yen (+27%). La maggiore casa auto per vendite a livello mondiale ha registrato un fatturato in crescita del 15,3% a 31.300 miliardi di yen, malgrado le recenti sospensioni della produzione, a fronte delle difficoltà nell'approvvigionamento dI parti auto dalla Cina, provocate dal lockdown anti-Covid. La guerra in Ucraina continua ad essere un fattore imprevedibile, dicono gli analisti, sebbene la chiusura dell'unico stabilimento in Russia, a San Pietroburgo - che nel 2021 aveva prodotto 80mila vetture, abbia provocato un impatto più limitato del previsto. Il costruttore nipponico conferma obiettivi di produzione per l'anno fiscale in corso di 9,7 milioni di autovetture, malgrado le criticità alle forniture di chips per l'intero comparto delle quattro ruote. L'aumento dei prezzi delle materie prime, inoltre, conduce Toyota a prevedere un ridimensionamento dell'utile netto del 20,7% a 2.260 miliardi di yen per l'anno in corso, e dell'utile operativo a 2.400 miliardi di yen (-19,9%). In rialzo invece il fatturato annuale, nella misura del 5% a 33.000 miliardi di yen, pari a 240 miliardi di euro. (ANSA).