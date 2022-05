Spread Btp-Bund: in calo a 196 punti, tasso al 2,93%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in calo sui mercati telematici: il differenziale segna 196 punti base rispetto ai 200 della chiusura di ieri e ai 201 dell'avvio della seduta odierna.

In allentamento la tensione in generale sui titoli di Stato europei e soprattutto sul prodotto del Tesoro, il cui rendimento scende al 2,93% dopo aver concluso alla vigilia a quota 2,99%.

(ANSA).