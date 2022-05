Petrolio: in rialzo, Wti a 102,1 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata anche sull'onda di un rallentamento dei contagi in Cina che spinge ad una ripresa delle attività: il greggio Wti passa di mano a 102,1 dollari al barile in rialzo del 2,39 sulle quotazioni di ieri sera a New York. Il Brent sfiora i 105 dollari ( 104,96) in rialzo del 2,44% (ANSA).