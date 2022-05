Music Retreat, tra canzoni e lustrini come una pop star

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Esplorare una dimora storica a ritmo dI musica, per ritrovarsi in una fiaba che sa di inclusività, bellezza, gioia, colore. E poi, nella stravaganza di sfolgoranti lustrini e paillettes, tra note al neon, morbidi cuscini, strumenti musicali e vinili che girano, veder diventare realtà il sogno di vivere come una vera pop star. E' "Music Retreat", l'esclusivo soggiorno a tema proposto da Booking.com in occasione dell'Eurovision Song Contest di Torino che proprio il 10 maggio apre i battenti.

Allestito nella sontuosa Casa del Pingone, uno degli edifici più antichi del centro di Torino risalente al XV secolo, situato proprio di fronte alle Porte Palatine, "Music Retreat" si prepara ad accogliere le due fortunate coppie di fan dell'Eurovision che nei giorni scorsi sono riuscite ad accaparrarsi il soggiorno e la possibilità di assistere alla semifinale e alla finale con dei biglietti vip: un'occasione unica che Booking.com, in qualità di partner ufficiale della manifestazione per quanto riguarda i viaggi, ha scelto di offrire a un prezzo simbolico ai suoi ospiti per far vivere loro un'esperienza divertente a 360° nel mondo della musica.

La prima coppia viene dalla Svezia ed è attesa per giovedì 12 maggio, in occasione della seconda semifinale; gli altri due ospiti invece sono italiani e arriveranno sabato 14 per assistere alla serata conclusiva. Per ognuno dei 4 è pronto un soggiorno all'insegna del divertimento, tra lusso e glamour: 24 ore di "ritiro", in cui comportarsi in tutto e per tutto come un'icona musicale, registrando canzoni, facendo gong yoga e servizi fotografici. La musica del resto è nell'aria già di fronte allo storico portone, con i volti in stile pop art degli artisti più amati, da Mahmood e Blanco ai Maneskin, fino a Conchita Wurst, ambassador di Booking.com, che accoglierà gli ospiti al loro check-in e sabato farà una performance proprio nella Casa del Pingone. (ANSA).