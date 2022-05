Gas: il prezzo chiude in calo ad Amsterdam a 94 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Ha chiuso la giornata in calo il prezzo del gas naturale in Europa, dopo il rialzo del giorno precedente, che era avvenuto in seguito all'annuncio del gestore del sistema di trasporto in Ucraina, Naftogaz, sul fermo dall'indomani del transito del metano dal punto di ingresso di Sokhranivka, uno di quelli verso l'Europa, a causa delle azioni delle forze di occupazione russe, così come per la stazione di compressione Novopskov. Si tratta, a quanto la stessa Naftogaz ha fatto sapere, di un terzo del gas diretto verso il Vecchio continente. Sono infatti in ribasso i future ad Amsterdam (-4,8%) a 94 euro al MWh, che vengono presi come riferimento per il prezzo corrente. Il giorno prima avevano chiuso la seduta a 98,8 euro. In calo anche i future a Londra (-4,1%) a 139,7 penny al Mmbtu (unità termica), in confronto ai 142,5 penny del giorno precedente. (ANSA).