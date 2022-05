Gas: avvio ad oltre 100 euro ad Amsterdam con stop Ucraina

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Avvio in rialzo per il prezzo del gas dopo che il gestore del sistema di trasporto in Ucraina ha annunciato che fermerà il transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe.

Sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l'Europa il metano nei primissimi scambi 'quota' 103 euro al Megawattora in aumento del 4%, dopo che ieri le quotazioni avevano chiuso a 98,80 euro al Mwh, con un rialzo del 5% e punte massime già superiori ai 100 euro. (ANSA).