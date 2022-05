Borsa: Mosca apre stabile, rublo piatto su euro e dollaro

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Avvio senza scosse per la Borsa di Mosca: l'indice Moex in rubli in partenza di giornata segna una crescita dello 0,3%, l'Rtsi espresso in dollari un calo dello 0,4%.

Piuttosto stabile il rublo: contro il dollaro si muove attorno a quota 69, nei confronti dell'euro su un livello di 73. (ANSA).