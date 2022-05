Borsa: Milano tiene con Unicredit, debole Recordati

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - I primi scambi confermano la partenza positiva di Piazza Affari, che si muove sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,5%, spinto anche da Unicredit in crescita di oltre due punti percentuali a seguire uno strappo in avvio del 4% dopo il lancio del programma di buy back da 1,6 miliardi.

In un clima comunque ancora incerto (spread Btp-Bund a quota 198 e rendimento del prodotto del Tesoro poco sotto il 3%), tra gli altri titoli principali di Milano salgono di oltre il 2% anche Banca Generali e Pirelli. Piatta Mediobanca attorno ai 9,8 euro, debole Recordati che scende del 3% attorno a quota 41.

Nel paniere a minore capitalizzazione, Ferragamo corre del 4% dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi. (ANSA).