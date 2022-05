Borsa: Europa chiude sugli scudi. Spread in calo

Le Borse europee, in una seduta di saliscendi con l'inflazione Usa che ha frenato e spaventato in un primo momento i listini, recuperano il ritmo della prima parte di giornata e chiudono in deciso rialzo. In testa Parigi (+2,5% con il Cac 40 a 6.269 punti). A seguire Francoforte (+2,15% con il Dax a 13.826 punti) e Londra (+1,44% con il Ftse 100 a 7.347 punti). La Borsa di Milano, dopo aver sbandato in scia all'inflazione Usa come tutte le Piazze europee, recupera e chiude in forte rialzo. Il Ftse Mib sale del 2,84% a 23.724 punti.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in deciso calo a 191,1 punti rispetto ai 201 punti dell'avvio e ai 200 di ieri. Scende anche il rendimento del decennale italiano che nel finale segna il 2,89% dal 3% iniziale.