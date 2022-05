Borsa: Asia positiva con Biden, bene i listini cinesi

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'idea del presidente statunitense Biden di cancellare i dazi Usa sui prodotti cinesi per combattere l'inflazione, aiutando così le politiche della Fed, ha dato impulso generalmente positivo alle Borse asiatiche e dell'area del Pacifico.

I mercati azionari più in salute sono stati proprio quelli cinesi con Shenzhen che in chiusura segna un rialzo del 2,6% e Shanghai in aumento di quasi due punti percentuali. Molto bene anche Hong Kong (+1,8%), dove l'indice dei titoli tecnologici in corso di scambi ha segnato rialzi anche superiori al 6%. Più cauta Tokyo (indice Nikkei 225 +0,2%), con Seul piatta nell'indice principale e Sidney in aumento dello 0,1%.

Anche con il petrolio forte sui mercati telematici, generalmente positivi i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).