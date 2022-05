Bcc Banca Iccrea: cartolarizza crediti Npl per 650mln euro

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - BCC Banca Iccrea (Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea) ha perfezionato la sesta cartolarizzazione di crediti non performing (NPL) assistita da garanzia "GACS", del valore di 650 milioni di euro e originata da 5.700 debitori. Lo si legge in una nota secondo cui "all'operazione hanno partecipato 71 Banche, di cui 68 appartenenti al Gruppo BCC Iccrea (64 BCC, Banca Sviluppo, BCC Banca Iccrea, BCC Banca Impresa e Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia) a cui si sono aggiunte Banca Valsabbina, Banca di Credito Popolare e Cassa di Risparmio di Asti.

"L'operazione appena conclusa è un ulteriore passo verso il raggiungimento degli obiettivi di derisking del Gruppo BCC Iccrea - ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale di BCC Banca Iccrea - un successo raggiunto grazie al nostro profondo impegno anche attraverso iniziative articolate come questa, con un alto numero di controparti, e a distanza di soli cinque mesi dall'ultima perfezionata in cui il Gruppo aveva dismesso circa 1 miliardo di euro di crediti in sofferenza. La finalizzazione di questa nuova cessione conferma il nostro livello di competenze specialistiche al servizio sia delle BCC aderenti al Gruppo che di realtà esterne". (ANSA).