Banche: studio, guerra pesa ma utili tengono, allarme spread

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La guerra, e in particolare le svalutazioni delle attività russe, pesano sui risultati trimestrali delle banche italiane che si dimezzano da 2,9 a 1,5 miliardi di euro restando comunque in territorio positivo. E' quanto emerge dall'analisi sui bilanci dell'ufficio studi First Cisl secondo cui però preoccupa l'aumento dello spread che ha determinato una flessione dell'indice Cet1 "sceso di quasi un punto percentuale" rispetto a fine anno e potrebbe portare a ulteriori deterioramenti. Le rettifiche sui crediti sono aumentate dell'82,6% ma senza le svalutazioni delle attività russe di Unicredit e Intesa, il trend sarebbe addirittura opposto, con una forte riduzione delle rettifiche ed una loro incidenza ridotta (2,4%) sui ricavi operativi.

"La guerra non ha indotto le banche a modificare la loro politica di distribuzione di dividendi e acquisto di azioni proprie - commenta il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani - secondo cui le banche non possono proseguire nella strategia di compressione dei costi, evidenziata dalla discesa sotto il 50% del cost/income, dato nettamente inferiore alla media europea, e dalla continua chiusura di filialli". (ANSA).