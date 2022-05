Acri: Francesco Profumo confermato presidente

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, è stato confermato all'unanimità presidente dell'Acri Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, dall'assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio per il triennio 2022-2024. E' quanto si legge in una nota secondo cui il Consiglio, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali che aggregano le Fondazioni, eleggerà i membri del Comitato esecutivo e, fra questi, su designazione del Presidente, nominerà i vicepresidenti dell'Associazione nella prima seduta, prevista per la prima metà di giugno.

L'Assemblea ha anche rinnovato la composizione dei Collegio dei revisori dei conti, del Comitato piccole e medie Fondazioni e del Comitato delle Società bancarie. (ANSA).