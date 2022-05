Salone del Risparmio: Trabattoni, industria mai stata così forte

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "L'industria del risparmio gestito in Italia non è mai stata così forte, con oltre 2.500 miliardi di masse alla fine del 2021 e una spinta nella raccolta di 93 miliardi lo scorso anno che rappresenta un risultato straordinario". Così, il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, inaugurando il Salone del Risparmio 2022 al Mico di Milano, che si apre con oltre 15mila iscritti.

"I segnali dei primi mesi di quest'anno confermano la solidità del settore", aggiunge Trabattoni, spiegando che "in un periodo così complesso, il quadro che emerge dell'industria del risparmio gestito è positivo". Per il presidente dell'associazione del risparmio gestito. "possiamo essere una componente fondamentale per lo sviluppo del futuro economico del Paese, ponendoci al centro della ripresa ed operando come motore strategico e trainante". Trasformare il risparmio in investimenti produttivi "sarà sempre più una delle caratteristiche distintive di un'economia moderna e prospera: questo è l'obiettivo che dovrà guidarci". Attraverso adeguati veicoli ed incentivi "dovremo consentire a questa ingente quota di risparmio immobilizzata come liquidità, con gli oltre 1.600 miliardi di euro di depositi bancari a fine 2021, di essere un investimento produttivo a supporto della trasformazione infrastrutturale, digitale e verde" (ANSA).