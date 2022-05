Pirelli: in primo trimestre utile balza a 109,8 milioni

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Pirelli ha chiuso il primo trimestre con ricavi in decisa crescita (+22,2%) a 1.521,1 milioni. L'Ebit adjusted è cresciuto del 35,4% a 228,5 milioni di euro grazie a "un miglioramento del price/mix e alle efficienze che hanno più che compensato l'impatto dello scenario esterno (materie prime e inflazione)". L'utile netto (+160,2%) è balzato a 109,8 milioni di euro (+42,2 milioni di euro nel primo trimestre 2021).

Lo scenario macro, tra tensioni geopolitiche, inflazione e calo della domanda per lockdown in Cina, impone cautela e Pirelli mette in cantiere ulteriori misure, oltre a efficienze e price/mix, per compensare lo scenario esterno. Alza comunque le stime sui ricavi, ora attesi tra circa 5,9 e 6 miliardi di euro, mentre si aspetta un appiattimento della crescita dei volumi, attesi tra circa +0,5% e +1,5%. Riduce le stime per l'Ebit Margin Adjusted al 15% circa e la generazione di cassa netta ante dividendi è confermata nella parte bassa della precedente stima a 450 milioni. (ANSA).