Ita, 'Obiettivo concludere la dismissione a giugno'

Il Mef "con l'assistenza degli advisor selezionati in marzo ha immediatamente avviato il processo di dismissione: si e' optato per la trattativa privata, definito il calendario della vendita. L'obiettivo è concludere a giugno. 3 le manifestazioni di interesse" che sono Msc/Lufthansa, Indigo Partners (Wizz Air) e Certares (Air France/Delta. Entro il 23 maggio sono attese le offerte vincolanti. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera.



L'aumento di capitale di Ita "verrrà comunque erogato quest'anno, non ora perchè ora non c'è un problema di cassa. L'azienda aveva 4-500 milioni in cassa prima delle perdite di quest'anno. Quando ci sarà bisogno procederemo rapidamente ad erogare la cassa"."Contiamo - ha ribadito - di avere le richieste (per la cessione, ndr) entro il 23 maggio e quindi entro giugno arrivare ad una soluzione, salvo incidenti o sviluppi. Il nostro piano è chiudere a giugno".



Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, risponde in Commissione Trasporti alla Camera ai vari interventi critici dei parlamentari nei confronti del presidente di Ita, Alfredo Altavilla anche per non aver partecipato ai tavoli istituzionali ai quali era chiamato. Franco sottolinea che formalmente "non esistono elementi di illegittimità". Ma - rimarca - "E' opportuno richiamare tutti a mantenere sempre un profilo istituzionale, comportamenti improntati alla sobrietà: questo è un bene anche per òa gestione aziendale oltre che sotto un profilo etico".