Borsa: Europa chiude in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Le Borse europee chiudono in rialzo, pur perdendo smalto dopo il calo di Wall Street. Sui mercati sono scattate le prese di profitto dopo la performance negativa della vigilia e con le tensioni sui titoli di Stato.

Gli gli investitori guardano all'andamento dell'economia globale, l'inflazione e le prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria, mentre in Ucraina prosegue la guerra che appesantisce il tema delle materie prime e i rincari delle bollette energetiche. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro resta debole a 1,0540.

Chiusura in terreno positivo per Francoforte (+1,15%), Parigi (+0,51%), Londra (+0,37%), piatta Madrid (+0,01%). (ANSA).