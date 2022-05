Borsa: Europa apre positiva, Francoforte la migliore (+1,2%)

Apertura in positivo per le principali Borse europee. La migliore è Francoforte (+1,27%) a 13.550 punti, seguita da Parigi (+1,08%) a 6.151 punti e Londra (+0,61%) a 7.260 punti, nei primi minuti di contrattazioni. In rialzo anche Milano a +1,1%.

Al rimbalzo delle piazze europee si contrappone il calo persistente del prezzo del petrolio. Il Wti che ieri ha preso il 6%, arretra ancora a 102 dollari al barile e il Brent a 105 dollari.

Stabile lo spread a 205 punti, mentre il Bitcoin è crollato in nottata sotto i 30.000 dollari.