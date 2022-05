Borsa: Asia in calo, ai livelli di luglio del 2020

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - In calo le Borse asiatiche, ai livelli di luglio 2020, con timori di inflazione e di rialzo dei tassi, a cui si accompagnerebbe una stretta del credito. Il Giappone ha chiuso col Nikkei in calo dello 0,5% (con Sony a -3,1% per la trimestrale sotto le attese), Hong Kong del 2,2%, col tonfo di alcuni titoli, come Alibaba (-5,1%), la Corea dello 0,5%, mentre Shanghai, a contrattazioni ancora aperte, sale quasi dello 0,8%, nonostante stia inasprendo ulteriormente il lockdown per contrastare il Covid 19. Pesanti soprattutto i tecnologici.

Tra i dati macroeconomici attesi in giornata la produzione industriale di marzo in Italia e l'indice Zew in Germania di maggio. Dagli Usa sono in calendario discorsi di membri della Fed, mentre per la Bce quello del presidente della Bundesbank Joachim Nagel, su pandemia e geopolitica. (ANSA).