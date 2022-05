Nel mese di marzo i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,01 per cento contro l'1,85 di febbraio. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione 'Banche e moneta'. I tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8,06 per cento (come nel mese precedente).