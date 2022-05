Ucraina: Giorgetti, possibili nuovi aiuti a imprese

(ANSA) - SENIGALLIA, 09 MAG - "Ha senso immaginare tutto quello che è possibile, in parte lo abbiamo già fatto in parte dovremo farlo, se la situazione si protrae nel tempo per cercare di aiutare i settori e gli imprenditori che sono stati danneggiati da decisioni politiche di ordine superiore che impattano anche sulla sopravvivenza di queste realtà". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a margine del meeting nazionale della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e Province Autonome a Senigallia, rispondendo ad una domanda sulle difficoltà delle imprese di fronte ad nuovo pacchetto di sanazioni alla Russia.

Il ministro, che durante i lavori ha incontrato una delegazione di calzaturieri marchigiani, ha ricordato che "qualcosa abbiamo fatto con il decreto legge approvato la scorsa settimana.

Probabilmente non è sufficiente, anzi sicuramente non è sufficiente: Così procediamo giorno per giorno, ascoltando la voce degli imprenditori dei territori e cerchiamo di far fronte". (ANSA).