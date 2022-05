Pnrr: Gentiloni, per Italia è miglior antidoto a recessione

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAG - Nonostante l'impatto sull'economia europea della guerra in Ucraina "ci sono le condizioni per evitare la prospettiva di una recessione e tra queste anche i grandi piani di investimento europei. Per noi il Recovery attuale, cioè spendere 200 miliardi di euro in quattro anni, è una sfida straordinaria, è l'antidoto migliore per i rischi di recessione". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, ai microfoni del Gr1 su Rai Radio1.

Le sanzioni dell'Ue alla Russia hanno "un costo, ma d'altra parte l'alternativa avrebbe conseguenze incalcolabili", ha evidenziato. (ANSA).