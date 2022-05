Gas: avvio in calo in Europa, ad Amsterdam a 98 euro

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Il gas avvia in calo la prima seduta della settimana. L'attenzione si concentra sempre sulla guerra in Ucraina mentre le previsioni di temperature più miti porta ad una riduzione della richieste.

Ad Amsterdam le quotazioni scendono sotto i 100 euro a 98,50 euro al Mwh, in calo del 3,1%. (ANSA).