Cambi: euro apre in calo a 1,0513 dollari

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Partenza di settimana in calo per l'euro che scambia a 1,0513 dollari (-0,36%). La moneta unica sconta il generale rafforzamento del dollaro sui mercati valutari a causa dei timori degli effetti sempre più evidenti del Covid sull'economia della Cina e del movimento verso l'alto dei tassi. La sterlina scende a 1,222 mentre in Asia lo yen passa di mano a 131,04 e il dollaro australiano scende sotto i 70 centesimi di dollari per la prima volta da gennaio. (ANSA).