Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,06%)

(ANSA) - TOKYO, 09 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, dopo la contrazione delle piazze azionarie Usa, che scontano la stretta monetaria della Federal Reserve, con gli investitori che guardano all'imminente stagione delle trimestrali in Giappone. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,06% a quota 26.716,09, e una perdita di 287 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a indebolirsi sul dollaro a 130,90, e sull'euro a 137,80. (ANSA).