Borsa: Milano prosegue in calo, pesano le banche e l'energia

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - La Borsa di Milano (-1,2%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivolano Amplifon (-4,2%) e Pirelli (-3%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 204 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,18%.

Seduta in netto calo per il comparto dell'auto con Iveco (-2,9%), Cnh (-1,8%) e Stellantis (-1,5%). Male anche Tim (-2,5%) e Diasorin (-3,2%). Andamento negativo per le banche con Banco Bpm (-2,4%), Intesa (-1,5%), Mps (-1%), Unicredit (-0,8%) e Bper (-0,4%), quest'ultima nel giorno dei conti del primo trimestre.

In ordine sparso l'energia con il prezzo del petrolio che prosegue sopra i 100 dollari al barile. In rialzo Tenaris (+1,3%) mentre sono in calo Saipem (-1%) e Eni (-0,6%).

Contrastate le utility con il gas in calo. In positivo Italgas (+1,4%), Hera e A2a (+0,2%) in flessione Erg (-1,5%), Enel (-2%) e Iren (-0,7%).

In luce Leonardo (+2%). Corre Cellularline (+18%) a 4,14 euro, sotto il prezzo dell'eventuale Opa da parte di Esprinet (+1,3%). (ANSA).