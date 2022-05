Borsa: Europa prosegue in calo, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Le Borse europee sono in calo con le preoccupazioni degli investitori sull'andamento dell'economia globale, l'aumento dell'inflazione e la stretta monetaria. Sui mercati pesa anche la flessione delle esportazioni cinesi a causa dei nuovi focolai di covid-19. Resta alta l'attenzione anche sul fronte della guerra in Ucraina mentre si guarda al discorso di Vladimir Putin nel Giorno della Vittoria. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,0510 a Londra.

Lo Stoxx 600 cede l'1%. In territorio negativo Milano (-1,4%), Parigi (-1%), Francoforte (-0,8%), Londra (-0,7%), Madrid (-0,4%). Sui listini pesa il calo dell'informatica (-1,8%) e dell'auto (-1%). Male anche le banche (-0,8%) e le assicurazioni (-0,7%).

Poco mosse le utility (-0,06%), con il prezzo del gas in calo dopo la lettera di Gazprom per rassicurare i clienti sui pagamenti. Ad Amsterdam il prezzo scende a 95,50 euro al Mwh (-6,1%). A Londra le quotazioni si attestano a 124 penny al Mmbtu (-9,8%). In positivo l'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in flessione. Il Wti si attesta a 109 dollari al barile (-0,6%) e il Brent a 111 dollari (-0,3%).

A Piazza Affari scivolano Amplifon (-3,4%) e Diasorin (-3,1%). Male anche Nexi, Fineco e Inveco (-2,7%). Prosegue il rialzo di Leonardo (+2,8%). Bene anche Tenaris (+1,7%) e Atlantia (+0,1%). (ANSA).