Borsa: Europa in rosso con energia, Londra -2,3%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Le Borse in Europa chiudono la seduta sui minimi degli ultimi due mesi. Ancora una volta è il petrolio a pesare, trascinando in negativo i titoli dell'energia che a loro volta pesano sui listini del Vecchio Continente.

Londra ha perso il 2,32% a 7.216 punti, Parigi il 2,75% a 6.086 punti, Francoforte il 2,15% a 13.380 punti, Madrid il 2,2% a 8.139 punti e Milano non si è discostata troppo in calo del 2,74% a 22.832 punti. (ANSA).