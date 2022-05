Borsa: Europa in calo, Stoxx 600 cede il 2%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Le Borse europee sono in netto calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in flessione e mentre imperversa la guerra in Ucraina. Sui mercati torna il nervosismo con gli investitori che fanno i conti con l'economia globale che rallenta e le tensioni sui titoli di Stato. Resta debole l'euro sul dollaro a 1,0539 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede il 2%. In flessione Parigi (-2%), Milano (-1,9%), Francoforte (-1,6%), Londra (-1,8%) e Madrid (-0,8%). Sui listini pesano l'informatica (-3%), le auto (-1,8%) e l'energia (-1,6%). (ANSA).