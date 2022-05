Borsa: Asia chiude in calo, tra timori su economia e Russia

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in netto calo con gli investitori che guardano all'economia globale che rallenta. Sui mercati pesa anche la tensione sui titoli di Stato dopo l'aumento dei tassi da parte della Fed ed in vista delle prossime mosse della Bce. Resta alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina mentre si attende il discorso di Putin in occasione della parata del Giorno della Vittoria.

In netto calo Tokyo (-2,53%). Sul fronte valutario lo yen è sempre più debole sul dollaro superando, il valore di 131, e sull'euro a 137,70. A contrattazioni ancora in corso in negativo Shanghai (-0,35%), Shenzhen (-0,08%), Seul (-1,26%) e Mumbai (-0,68%). Chiusa Hong Kong per festività.

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti i dati sulle vendite all'ingrosso. (ANSA).