Esprinet: offerta non vincolante a Cellularline per Opa

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Esprinet, gruppo attivo nella vendita e distribuzione di apparecchi informatici, ha presentato a Cellularline una proposta non vincolante per promuovere, direttamente o indirettamente tramite una società di diritto italiano da essa interamente posseduta, un'offerta pubblica di acquisto volontaria per la totalità delle azioni ordinarie, finalizzata al delisting.

Il prezzo indicato da Esprinet nella manifestazione d'Interesse non vincolante è pari a 4,41 euro per ciascuna azione ed è comprensivo del dividendo in contanti deliberato dall'assemblea del 27 aprile 2022, complessivamente pari a 0,16 euro per azione. Il prezzo vede un premio di circa il 27,5% rispetto alla chiusura di Cellularline del 5 maggio 2022 e di circa il 18% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle nei tre mesi precedenti.

La manifestazione d'Interesse è in linea con quanto previsto nel Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Esprinet. (ANSA).