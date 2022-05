Ucraina: Bonomi, urge riforma mercato elettrico

(ANSA) - PORDENONE, 06 MAG - "E' fondamentale la riforma del mercato elettrico: la recente escalation del prezzo del gas naturale dell'energia elettrica, rende necessario accelerare lo sviluppo di nuova capacità di produzione elettrica da fonte rinnovabile". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un convegno.

"La triplice finalità di questa riforma è promuovere un meccanismo di valorizzazione della produzione elettrica slegando il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella prodotta dal gas, ridurre la nostra dipendenza del fornitore di gas dai paesi geopoliticamente instabili, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione".

Bonomi ha definito "sfidanti" gli obiettivi della decarbonizzazione. L'ambizione è quella di riuscire a creare "un mercato in grado di promuovere una produzione rinnovabile di oltre il 70% al 2030 in linea con gli obiettivi del pacchetto Fit for 55", ha aggiunto.

"Confindustria, da tempo, ha formulato proposte sia sul piano congiunturale sia su quello strategico che puntano a rafforzare l'autonomia energetica del Paese, a garantire la sopravvivenza del settore industriale e a tutelarne la competitività", ha proseguito.

"Alcune misure, pur indispensabili, vanno integrate con iniziative e decisioni a livello europeo; in particolare, occorrono interventi per arginare manovre speculative sui mercati energetici e delle quote di emissione di CO2. In questa direzione abbiamo chiesto una regolamentazione coordinata dei prezzi; l'obiettivo resta un prezzo comune regolato del gas che tuteli il continente sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività industriale da condizioni economiche abnormi e molto diverse dai reali contratti di approvvigionamento". (ANSA).