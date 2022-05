Giovannini, non prevedibili ora domeniche a piedi

"Stiamo riflettendo su cosa si potrebbe fare. Non è al momento prevedibile uno scenario come quello delle domeniche a piedi come nel 1973-74". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini a proposito di un piano di emergenza per la mobilità in caso di forniture energetiche insufficienti. "Avere un piano - ha aggiunto Giovannini - vuol dire ritenere che un caso del genere possa avvenire a breve e con un'alta probabilità" ma non è la situazione del momento.