Digitale: Mitd, superati i 30 milioni di identità SPID

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - L'obiettivo che il Governo si era fissato sulle identità digitali è stato superato in anticipo: oggi sono oltre 30 milioni le identità digitali SPID in Italia, di cui 10 milioni attivate solo negli ultimi 12 mesi. I cittadini le utilizzano sempre di più anche per usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione, con numeri in costante aumento: oltre mezzo miliardo di accessi nel 2021, circa 330 milioni nel primo quadrimestre del 2022.

"Abbiamo raggiunto in anticipo l'obiettivo annuale di diffusione dell'identità digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pari al 38% della popolazione), e ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo del 2023 (il 46% della popolazione)" ha commentato il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao. (ANSA).