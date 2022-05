Borsa: male Milano (-1,2%) con le banche, corre Stellantis

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Piazza Affari ha chiuso in negativo (-1,2%) l'ultima seduta di una settimana quasi tutta in rosso, che finisce col 72/o giorno di guerra in Ucraina. A Milano pochi i titoli rimasti a galla nel listino principale. In testa Stellantis (+3,2%), il giorno dopo la trimestrale, bene Iveco (+1,1%), positivi i petroliferi, da Saipem (+1%) a Eni (+0,7%), col greggio che ha accelerato ancora a sera (wti +2%) a 110,4 dollari al barile e il brent a 112,8 dollari, mentre l'Ue discute un eventuale embargo del petrolio russo, come ulteriore sanzione per il conflitto. Bene Diasorin (+0,5%) con i conti.

Altra seduta in rialzo per Leonardo (+0,3%), che ha annunciato la gestione della cyber security dell'agenzia digitale dell'Ue.

Tonfo per Campari (-6,1%) tre giorni dopo la trimestrale, che aveva portato guadagni. In ribasso consistente Moncler (-4,2%), che nei due giorni precedenti ha diffuso i conti e tenuto il Capital Markets Day. Con eccezione Bper (+0,1%), tutte in negativo le banche. In decisa perdita Mps (-5%) dopo i conti, quasi altrettanto Fineco (-4,6%). Male Unicredit (-4%) il giorno dopo la trimestrale, perde Intesa (-2,3%) che ha diffuso i dati finanziari. Fra i titoli in rosso anche Mediobanca (-3,5%), Tim (-2,4%) e Ferrari (-1,9%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Saras (+8,7%), mentre è andata molto male per Algowatt (-9,3%) e Zucchi (-8,4%). (ANSA).