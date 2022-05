Borsa: Europa parte debole, Amsterdam -0,8%

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente negativi ma senza crolli dopo lo scivolone di Wall Street di ieri: la Borsa di Londra scende in apertura dello 0,3%, con Francoforte in calo dello 0,4%. Leggermente più pesanti in avvio Madrid (-0,6%), Amsterdam (-0,8%) e Parigi, che cede lo 0,9%.

Calmi anche i listini di Mosca: l'indice Moex in rubli scende dello 0,4%, mentre l'Rtsi in dollari sale dell'1,6%. (ANSA).