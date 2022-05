Borsa: Asia scivola in scia a Wall Street, tiene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - I mercati asiatici e dell'area del Pacifico generalmente hanno seguito il crollo di ieri di Wall Street e stanno chiudendo in forte ribasso, ad eccezione di Tokyo che mantiene tutti i suoi indici sopra la parità (Nikkei 225 +0,6%) grazie soprattutto alla forza del settore delle 'utilities' e dell'energia.

Ma per il resto sui listini orientali solo tante vendite: Hong Kong scivola del 3,5%, le Borse cinesi oscillano su perdite tra uno e due punti percentuali. Oltre al rischio inflazione mondiale e lockdown duro confermato da Pechino, i mercati non sembrano credere alla Fed che ha assicurato di voler contenere gli aumenti dei tassi sul dollaro. Così anche Seul cede oltre l'1% con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che ha chiuso in calo del 2,1%.

Comunque in tenuta i future sulla partenza delle Borse europee.

(ANSA).