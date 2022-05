Unicredit: in Borsa +6% dopo i conti del primo trimestre

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Unicredit entra agli scambi in Borsa con il titolo in forte rialzo, dopo i conti del primo trimestre. La banca ha ridotto l'esposizione sulla Russia per 2 miliardi mentre le rettifiche ammontano nel periodo a circa 1,3 miliardi. A Piazza Affari il titolo guadagna il 6% a 8,90 euro.

