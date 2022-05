Tim:Labriola, nessun attrito con Cdp, anche Kkr al tavolo

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Tim ha tra i suoi obiettivi quello di non deludere più il mercato e rispettare le guidance. Dopo i conti del primo trimestre l'ad Pietro Labriola lo ribadisce e una spinta potrà arrivare con l'operazione di separazione della Rete e dei servizi. Le discussioni tra Tim e Cdp sull'ipotesi di integrazione proseguono con Kkr e Macquarie che sono stato invitati al tavolo. "C'è stato qualche ritardo ma non un attrito - precisa Labriola in conference call con i giornalisti - non vedo problemi, cerchiamo di chiudere il più rapidamente possibile, in qualche giorno".

Il piano però "non è un maquillage finanziario". Il manager lo premette e ribadisce "procediamo in quella direzione perchè anche industrialmente ci possono essere dei miglioramenti".

Vanno avanti anche i colloqui con Dazn per rinegoziare il contratto. (ANSA).