Petrolio: prosegue rialzo, Brent sopra 111 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAG - Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio nuovamente ai massimi da metà aprile sull'onda delle posizioni della Ue sull'embargo, seppur progressivo, al petrolio russo. Il greggio Wti guadagna lo 0,80% a 108,6 dollari al barile; il Brent del Mare del Nord risale dello 0,97% oltre i 111 dollari (11,2 dollari al barile) (ANSA).