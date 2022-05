Pensioni: Covip, 349 fondi nel 2021 per 8,8 milioni iscritti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Alla fine del 2021, l'offerta di strumenti di previdenza complementare, nel nostro Paese, "si compone di 349 forme pensionistiche: 33 fondi negoziali, 40 aperti, 72 Piani individuali pensionistici (Pip) "nuovi", 204 fondi preesistenti" ed il numero delle forme pensionistiche operanti nel sistema "è andato progressivamente riducendosi, per effetto di operazioni di concentrazione, soprattutto nel settore dei fondi preesistenti", fenomeno, questo, "da considerare con favore, in quanto consente di realizzare miglioramenti di efficienza ed economie di scala, che possono tradursi in riduzioni dei costi e in innalzamento della qualità della gestione e dei servizi offerti agli iscritti". A dirlo il presidente della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ascoltato in Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, in cui ha aggiunto che, "sulla base di stime ancora preliminari, alla fine del 2021 il totale degli iscritti alla previdenza complementare ha raggiunto circa 8,8 milioni".

Su questi andamenti, va avanti, "l'impatto della pandemia è stato complessivamente lieve e solo temporaneo: si è osservato un rallentamento delle nuove adesioni e dei flussi contributivi nei mesi centrali del 2020, all'apice, quindi, delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, ma successivamente il sistema ha riguadagnato le tendenze in essere prima della pandemia". Per Padula, infine, "il numero di iscritti ai fondi pensione nel nostro Paese corrisponde un totale di posizioni in essere a fine anno di circa 9,7 milioni, comprendendo anche le posizioni doppie o multiple che fanno capo allo stesso iscritto, posizioni che è necessario monitorare per avere un quadro più preciso della effettiva partecipazione alla previdenza complementare".

(ANSA).