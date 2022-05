Musk raccoglie 7 miliardi per finanziare acquisto Twitter

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAG - Elon Musk rivela di aver raccolto 7,14 miliardi di dollari per finanziare la sua acquisizione di Twitter. A investire sono il fondatore di Oracle Larry Ellison, la piattaforma di criptovalute Binance e le società di asset management Fidelity, Brookfield e Sequoia Capital. Il patron di Tesla è anche in trattative con Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, per raccogliere ulteriori fondi: Musk infatti intende concedere agli attuali azionisti l'opzione di contribuire con le loro azioni all'operazione. (ANSA).