Intesa: sostegno a Coop per caro energia e aumento bollette

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Intesa Sanpaolo e Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, sostengono in modo congiunto le cooperative italiane alle prese con le difficoltà legate al pagamento dei costi dell'energia, del gas e dei carburanti.

Il gruppo bancario e il fondo mutualistico mettono infatti a disposizione del mondo cooperativo due soluzioni in linea con il Dl Energia del 18 febbraio 2022, in base al quale tutte le piccole e medie imprese, incluse le cooperative e le cooperative sociali, potranno richiedere fino al 30 giugno l'ammissione alla Garanzia Mcc in forma gratuita su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità dovute all'aumento dei costi dell'energia. Nel concreto l'iniziativa riguarda oltre 10.000 cooperative associate a Legacoop.

"Con questo intervento - spiega il direttore generale di Coopfond Simone Gamberini - diamo un sostegno concreto alle tante cooperative che, dopo la pandemia, devono fare i conti con un aumento senza precedenti dei costi energetici".

"Il nostro Gruppo, attivo da 15 anni con filiali dedicate al terzo settore e iniziative di impatto a favore di famiglie e imprese, ritiene che l'azione congiunta con Coopfond sia un supporto doveroso e necessario in questo momento cruciale dell'economia e della vita delle comunità", commenta Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo.

