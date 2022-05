Gas: prezzo in rialzo in avvio, ad Amsterdam a 107 euro

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Il prezzo del gas è in rialzo in avvio di seduta mentre si guarda agli effetti della guerra in Ucraina. Ad Amsterdam il prezzo sale a 107 euro al Mwh, in rialzo del 3,1% rispetto alla chiusura di ieri.

A Londra le quotazioni salgono a 165 penny al Mmbtu, in crescita del 3,6%. (ANSA).