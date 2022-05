Caltagirone sale al 5,5% di Mediobanca, in Anima col 3,2%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Francesco Gaetano Caltagirone è salito a ridosso del 5,5% (5,499% per l'esattezza) di Mediobanca, dalla quota poco superiore al 3% dichiarato alla Consob lo scorso novembre. L'imprenditore romano è inoltre azionista rilevante di Anima Holding con una quota di circa il 3,2%. Il rafforzamento in Piazzetta Cuccia è datato 26 aprile - secondo gli aggiornamenti alla Consob -, due giorni prima dell'assemblea di Generali, mentre il cresciuto investimento in Anima Holding (col 3,192%), società di risparmio gestito il cui unico socio di rilievo è Banco Bpm con il 20%, è invece datato 28 aprile. (ANSA).