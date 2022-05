Borsa: Milano riduce il rialzo, in calo Enel e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - La Borsa di Milano (+1%) riduce il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. Lieve tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che prosegue a 198 punti base, e il rendimento del decennale italiano al 2,97%.

Sul fronte azionario prosegue la corsa di Unicredit (+6,2%), dopo i conti del primo trimestre, ed in linea con tutto il settore delle banche. Acquisti anche per Intesa (+2,5%), alla vigilia dei risultati, Banco Bpm (+1,9%), Mps (+1,3%), Bper (+1%). Si mettono in mostra Fineco (+3,3%) e Mediolanum (+3,1%).

L'aumento dei ricavi spinge Stellantis (+1,5%). Nel listino principale in luce anche Nexi (+2,8%) e Stm (+2,2%).

Gira in calo Leonardo (-1,1%). Male anche Enel (-1,5%), nonostante i solidi risultati del trimestre resi noti alla vigilia, in linea con il calo delle utility europee. Deboli Iren (-0,3%), Hera (-0,1%), Italgas (-0,6%), Eni ( -0,7%). (ANSA).