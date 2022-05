Borsa: Europa vola in apertura dopo la Fed

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee volano in apertura di seduta dopo le mosse della Fed sui tassi. Fari puntati anche sulla guerra in Ucraina e sulla riunione dell'Opec+. Si guarda anche alla riunione della Bank of England. Avvio di giornata tonico per Parigi (+2,4%), Francoforte (+2,23%) e Londra (+1,58%). (ANSA).