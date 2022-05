Borsa: Europa tiene, futures Usa in calo, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Si mantengono in territorio positivo le principali borse europee malgrado i futures Usa in rosso all'indomani del rialzo dei tassi in linea con le stime da parte della Fed (+0,5%), che ha escluso un ritocco dello 0,75% a giugno.

La migliore è Parigi (+1,9%), seguita da Francoforte e Londra (+1,5% entrambe), Milano (+1,3%) e Madrid (+0,9%). In calo a 191 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, salito in apertura fino a quota 200, mentre il rendimento annuo dei titoli decennali italiani perde 13,1 punti al 2,82%. In calo oltre le stime le richieste di sussidi Usa (1,38 milioni contro gli 1,4 attesi), mentre sono salite oltre le stime le nuove richieste (200mila contro le 180mila attese), così come il costo del lavoro su base trimestrale (+11,1% contro il +9,9% previsto).

Accelera il greggio (Wti +1,23% a 109,14 dollari al barile) in attesa del vertice dell'Opec+, mentre il gas naturale segna un ulteriore rialzo (+2,15% a 106,06 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.

In piena stagione di trimestrali corrono Unicredit (+6%), Shell (+3,13%), Enel (-1,53%), che l'ha diffusa ieri a borsa chiusa, insieme a Tim (+1,51%). In campo automobilistico hanno diffuso la trimestrale Stellantis (+1,39%) e Bmw (+0,24%).

