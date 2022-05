Borsa: Europa riduce il rialzo con New York, Milano +0,75%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Riducono il rialzo le principali borse europee, frenate dall'avvio negativo degli scambi a New York per i timori su una nuova impennata dell'inflazione. Londra (+1,25%) appare la migliore, seguita da Parigi (+1,15%), Francoforte (+0,87%), Milano (+0,75%) e Madrid (+0,54%). Risale a 194,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi, che si mantiene sotto ai 200 segnati in apertura, mentre il rendimento annuo dei titoli decennali italiani riduce il calo a 4 punti e si riporta al 2,9%.

Accelera ulteriormente il greggio (Wti +2,84% a 110,86 dollari al barile Brent +3,07% a 113,45 dollari al barile) dopo il vertice dell'Opec+, che ha alzato di 432mila barili la produzione da giugno, a fronte di scorte settimanali di greggio cresciute inaspettatamente a 1,3 miliardi di barili negli Usa, a fronte di un calo atteso di 800 milioni. In forte rialzo anche il gas naturale (+3,44% a 107,39 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.

Effetto conti trimestrali su Unicredit (+5,25%), Credit Agricole (-3,77%), che ha peggiorato l'utile, Axa (-1,11%), Shell (+3,26%), Enel (-1,6%), che l'ha diffusa ieri a borsa chiusa, insieme a Tim (+0,26%) e Moncler (-2,22%), congelata anche al ribasso. In campo automobilistico hanno diffuso la trimestrale Stellantis (+0,94%) e Bmw (-0,29%). (ANSA).