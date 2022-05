Borsa: Asia chiude in rialzo dopo la Fed, attesa per l'Opec

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività, concludono la seduta in terreno positivo.

Gli investitori accolgono in modo positivo le mosse della Fed sui tassi con l'attenzione che si concentra sempre sulla guerra in Ucraina. Attesa per la riunione dell'Opec+, mentre si guarda all'andamento dei prezzi di gas e petrolio.

Chiusura in rialzo per Mumbai (+1,3%). A trattative ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,5%), Shanghai (+0,9%) e Shenzhen (+1,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania gli ordini dell'industria, dalla Francia la produzione industriale e dal Regno Unito l'indice Pmi servizi di aprile. Dagli Stati Uniti attese le richieste settimanali dei sussidi disoccupazione; l'indice del costo del lavoro e la produttività. (ANSA).